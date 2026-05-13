La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, defendió el operativo realizado en la Sierra Tarahumara donde fue desmantelado un narcolaboratorio con miles de litros de sustancias químicas y metanfetamina, y aseguró que su gobierno actuó con apego a la ley y total transparencia.

A través de un mensaje, la mandataria estatal respondió a los ataques políticos surgidos tras las investigaciones relacionadas con el operativo y el accidente ocurrido el pasado 19 de abril, tema que ha generado polémica en los últimos días.

Operativo en Sierra Tarahumara: Maru Campos niega participación de extranjeros

Durante su posicionamiento, Maru Campos destacó que el aseguramiento evitó que millones de dosis de droga llegaran a las calles y afectaran a jóvenes y familias mexicanas. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, en el sitio se localizaron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina.

Asimismo, aseguró que nunca tuvo conocimiento sobre la presunta participación de personas extranjeras dentro del operativo y sostuvo que la acción fue diseñada por autoridades con funciones de investigación criminal y seguridad pública.

Por otra parte, destacó que informó oportunamente al secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, sobre lo ocurrido.

Maru Campos subrayó que instruyó la creación de una unidad especializada para investigar a fondo el caso y colaborar con las autoridades federales. También afirmó que ha evitado emitir opiniones sobre las indagatorias para no interferir en el trabajo ministerial.

En su mensaje, lanzó críticas contra Morena, al señalar que su administración sí enfrenta al crimen organizado, mientras acusó al partido de desviar la atención de otros problemas de seguridad.

“Así que mientras, en Morena, atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz. Aquí, en Chihuahua y en mi Gobierno, no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Finalmente, Maru Campos reiteró que su administración continuará trabajando en coordinación con instituciones federales para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad y preservar la paz en Chihuahua.