Enrique Vargas del Villar, senador por el Estado de México y vicecoordinador del PAN en el Senado, votó en contra de las reformas a la Ley de Amparo, al igual que el resto del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Reforma a la Ley de Amparo, un retroceso para la libertad

Vargas argumentó que estas reformas representan un retroceso en la política de justicia del país y debilitan la protección de los derechos de la ciudadanía.

Enrique Vargas vota en contra de las reformas a la Ley de Amparo. (Cortesía )

El senador señaló que la aprobación de la Ley de Amparo ataca las libertades que los mexicanos han ganado durante décadas, al limitar el derecho al cumplimiento de las sentencias dictadas por un juez y al considerarse retroactiva.

Hoy, con la Ley de Amparo, lo que quieren es blindar al Ejecutivo y dejar indefenso al pueblo de México. Sin embargo, desde Acción Nacional vamos a seguir defendiendo a tu familia, a sus libertades y a tus derechos humanos. En el PAN, siempre vamos a estar del lado de la justicia y de tu familia Enrique Vargas

Enrique Vargas aseguró que los panistas continuarán defendiendo al país y a las familias mexicanas, alzando la voz contra las iniciativas autoritarias que el partido en el poder intenta imponer para protegerse y someter a los bloques de oposición.