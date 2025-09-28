Paloma Yamín “E” y Víctor “R”, mamá y padrastro de Paloma Nicole, niña de 14 años de edad que murió por complicaciones en una cirugía estética en Durango, fueron acusados de ponerla en riesgo. Tras esto, la audiencia de vinculación será en octubre.

Paloma Yamín “E” y Víctor “R”, mamá y padrastro de Paloma Nicole, fueron acusados por los delitos de:

Omisión de cuidados

Poner en riesgo a una menor

Suplantación de funciones

Falsificación de documentos

Hoy domingo 28 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Paloma Yamín “E” y Víctor “R”, en donde se determinó que debido a dichos delitos, ambos permanecerán recluidos en el Cereso de Durango hasta su próxima audiencia por lo ocurrido con Paloma Nicole.

Este domingo se llevó a cabo la audiencia de imputación en contra de la mamá y el padrastro de Paloma Nicole, la cual se extendió por más de cuatro horas y se realizó de manera privada.

Ambos fueron requeridos por un juez de control, por lo que fueron presentados ante el Juzgado Segundo en materia de lo familiar de Durango.

En esta audiencia las autoridades señalaron que el delito de homicidio aún está en investigación, para determinar la responsabilidad de los acusados.

Y es que Víctor “R” sería consciente de que actuó sin el consentimiento de uno de los padres de Paloma Nicole, en tan la madre de la menor se habría hecho pasar por enfermera para realizar la cirugía.

Por tal motivo Paloma Yamín “E” y Víctor “R” permanecerán en prisión, hasta que se lleve a cabo su audiencia de vinculación a proceso.

Será en esta cuando el juez determine su situación legal, la cual podría ir desde su permanencia en prisión, o una posible liberación bajo fianza.