La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la osa Mina ya se encuentra en las instalaciones del Fundación Invictus en el estado de Hidalgo.

Este traslado a Hidalgo desde el estado de Nuevo León fue de manera aérea y se calificó como exitoso.

El reporte de la osa Mina es que se encuentra de buen ánimo y acompañada por el equipo de veterinarios de la fundación invictos.

🐻💚 Informamos que la osa Mina ya está en las instalaciones de Fundación Invictus, en Hidalgo.



Su traslado por vía aérea fue exitoso, está de buen ánimo y ya se encuentra acompañada por el equipo de veterinarios de la Fundación. Además, colabora en su atención un especialista… pic.twitter.com/VpOLy6E8JA — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 28, 2025

Osa Mina tendrá atención especializada en Fundación Invictus

Como parte de su atención, la osa Mina será revisada por un especialista en medicina birreguladora en sistemas que viajó desde Colombia para su tratamiento y recuperación.

La Profepa dijo que la osa Mina va a tener una nueva vida, sin dolor y con un trato digno.

La dependencia prometió que irá compartiendo los avances de la recuperación de la osa Mina luego de que su caso se hiciera viral ante la desatención que padecía.

Profepa reconoce denuncias de la ciudadanía sobre la osa Mina

La Profepa agradeció a la Fundación Invictus por su participación que dijo fue es comprometida y también dio gracias a la ciudadanía por denunciar el caso de abuso.

En redes sociales la Profepa compartió un video en el que se le ve a la osa Mina en una jaula comiendo diversas frutas.

Cabe recordar que en 2023 la osa Mina fue rescatada y se entregó al zoológico La Pastora, de Nuevo León, quién tenía su custodia definitiva, pero se viralizó la mala situación de salud en la que se encontraba.