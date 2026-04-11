El gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo, avanza en la consolidación de proyectos estratégicos para 2026 mediante el fortalecimiento del trabajo conjunto con los municipios, informó el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

En el marco de esta estrategia, el funcionario sostuvo encuentros con autoridades locales, entre ellas la alcaldesa de Cedral, Cinthia Segovia Colunga, y el presidente municipal de Salinas, Antonio Venancio Páez Galván, con el objetivo de definir acciones en materia de turismo, seguridad y fortalecimiento institucional.

Municipios de San Luis Potosí refuerzan desarrollo regional

Durante los encuentros, Torres Sánchez destacó que los gobiernos municipales tienen un papel fundamental en la promoción turística y en la generación de condiciones para atraer inversiones, al ser el primer contacto con la ciudadanía y conocer de cerca sus necesidades.

Asimismo, señaló que el impulso a rutas culturales y gastronómicas, así como el fortalecimiento del sector servicios, son elementos clave para detonar la economía local, especialmente durante temporadas vacacionales, cuando se incrementa la llegada de visitantes.

San Luis Potosí fortalece coordinación con municipios para 2026 (cortesía)

El funcionario subrayó que el trabajo coordinado permitirá consolidar proyectos que beneficien a todas las regiones del estado, generando mayores oportunidades de crecimiento y bienestar para la población.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca fortalecer la planeación conjunta con los 59 municipios y consolidar a San Luis Potosí como un destino competitivo en turismo y desarrollo económico.