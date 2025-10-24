De acuerdo con las cifras publicadas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Los Mochis, Sinaloa, se posiciona como el cuarto lugar nacional con menor percepción de inseguridad.

Sinaloa reafirma su compromiso con la seguridad

El gobernador Rubén Rocha Moya señaló que el puerto de Mazatlán se encuentra entre las 10 ciudades con reducción significativa en percepción de inseguridad.

“Si ustedes ven lo que hoy sale en la encuesta que se llama ENSU, es del INEGI, van a ver ustedes que la percepción de inseguridad en Mazatlán baja el 18 por ciento” Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

En la encuesta se detalla que Mazatlán logró su mejor nivel trimestral del año a la fecha, reflejando una variación del -11.7% y un cambio porcentual relativo del -18.1%. En junio del 2025, el 64.5% de la población consideraba inseguro vivir en la ciudad, mientras que para septiembre de este año, se redujo al 52.8%.

Rubén Rocha Moya celebra los avances en seguridad en Sinaloa (Cortesía)

Mientras que en Los Mochis, la variación -10.8% y el cambio porcentual relativo es de 36%, pasando de un 30% que consideraba inseguro vivir en la ciudad en junio de 2025, a un 19.2% en septiembre de este año.

Las estrategias impulsadas por el gobierno de Rubén Rocha marcan un punto importante en la reducción de la inseguridad, pues marca un avance a la estabilidad nacional en Sinaloa.