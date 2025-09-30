Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de tres personas durante un operativo de la Marina en el estado de Sinaloa.

A través de redes sociales, Omar García Harfuch informó que la noche del pasado 29 de septiembre, elementos de la Marina y SSPC repelieron una agresión y lograron detener a tres personas.

En un comunicado, el secretario Omar García Harfuch detalló que el operativo en el que detuvieron a tres personas se realizó en la comunidad de La Guamuchilera, al sur de Culiacán, en Sinaloa.

Omar García Harfuch informa sobre la detención de 3 detenidos en operativo de la Marina en Sinaloa

El pasado lunes 29 de septiembre, alrededor de las 11:30 de la noche, se reportaron detonaciones al sur de Culiacán, Sinaloa, como parte de un enfrentamiento de civiles armados y elementos de seguridad.

Omar García Harfuch confirmó el enfrentamiento e informó que los elementos de la Marina y SSCP lograron repeler la agresión, además de que detuvieron a tres hombres y uno más perdió la vida.

Asimismo, Omar García Harfuch notificó que durante el operativo en Sinaloa se aseguraron:

Tres armas cortas

Dos armas largas

Cartuchos

Cargadores

18 frascos de presunta marihuana

Una bolsa de cristal

Una camioneta

Cabe mencionar que la identidad de los tres detenidos tra el enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa, no se han dado a conocer, sólo sus edades: 21, 30 y 32 años de edad.