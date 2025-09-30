Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de tres personas durante un operativo de la Marina en el estado de Sinaloa.
A través de redes sociales, Omar García Harfuch informó que la noche del pasado 29 de septiembre, elementos de la Marina y SSPC repelieron una agresión y lograron detener a tres personas.
En un comunicado, el secretario Omar García Harfuch detalló que el operativo en el que detuvieron a tres personas se realizó en la comunidad de La Guamuchilera, al sur de Culiacán, en Sinaloa.
Omar García Harfuch informa sobre la detención de 3 detenidos en operativo de la Marina en Sinaloa
El pasado lunes 29 de septiembre, alrededor de las 11:30 de la noche, se reportaron detonaciones al sur de Culiacán, Sinaloa, como parte de un enfrentamiento de civiles armados y elementos de seguridad.
Omar García Harfuch confirmó el enfrentamiento e informó que los elementos de la Marina y SSCP lograron repeler la agresión, además de que detuvieron a tres hombres y uno más perdió la vida.
Asimismo, Omar García Harfuch notificó que durante el operativo en Sinaloa se aseguraron:
- Tres armas cortas
- Dos armas largas
- Cartuchos
- Cargadores
- 18 frascos de presunta marihuana
- Una bolsa de cristal
- Una camioneta
Cabe mencionar que la identidad de los tres detenidos tra el enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa, no se han dado a conocer, sólo sus edades: 21, 30 y 32 años de edad.