Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de tres personas durante un operativo de la Marina en el estado de Sinaloa.

A través de redes sociales, Omar García Harfuch informó que la noche del pasado 29 de septiembre, elementos de la Marina y SSPC repelieron una agresión y lograron detener a tres personas.

En un comunicado, el secretario Omar García Harfuch detalló que el operativo en el que detuvieron a tres personas se realizó en la comunidad de La Guamuchilera, al sur de Culiacán, en Sinaloa.

Omar García Harfuch informa sobre la detención de 3 detenidos en operativo de la Marina en Sinaloa

El pasado lunes 29 de septiembre, alrededor de las 11:30 de la noche, se reportaron detonaciones al sur de Culiacán, Sinaloa, como parte de un enfrentamiento de civiles armados y elementos de seguridad.

Omar García Harfuch confirmó el enfrentamiento e informó que los elementos de la Marina y SSCP lograron repeler la agresión, además de que detuvieron a tres hombres y uno más perdió la vida.

Asimismo, Omar García Harfuch notificó que durante el operativo en Sinaloa se aseguraron:

  • Tres armas cortas
  • Dos armas largas
  • Cartuchos
  • Cargadores
  • 18 frascos de presunta marihuana
  • Una bolsa de cristal
  • Una camioneta

Cabe mencionar que la identidad de los tres detenidos tra el enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa, no se han dado a conocer, sólo sus edades: 21, 30 y 32 años de edad.

Operativo en Sinaloa
Operativo en Sinaloa (Redes sociales)