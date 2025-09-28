Desde Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un evento masivo ante 30 mil personas en la explanada del Centro de Convenciones, donde anunció un acuerdo sin precedentes con el Gobierno de Estados Unidos para reforzar los operativos de control del paso de armas hacia México.

“Y ayer logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México. Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo. La soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum asegura que los programas sociales fortalecen el bienestar en Sinaloa

Claudia Sheinbaum subrayó que en su administración seguirá apoyando al Gobierno de Sinaloa con la visita quincenal del gabinete de Seguridad y la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Asimismo, informó que en la entidad se benefician a más de 800 mil personas con programas sociales, como:

338 mil con la Pensión para Adultos Mayores

60 mil con la Pensión para Personas con Discapacidad

Más de 120 mil estudiantes con becas Benito Juárez

32 mil pescadores con Bienpesca

Además, se implementaron tres nuevos programas: Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Sentina y Salud Casa por Casa.

Claudia Sheinbaum impulsa al campo

La presidenta anunció que Sinaloa se suma al Programa Integral para la Producción de Carne de Alta Calidad, junto con Sonora, Coahuila y Durango.

Sheinbaum informó del pago adicional de 3 mil 750 millones de pesos a pescadores a través del programa Bienpesca, así como apoyos para fortalecer la producción de maíz.

Claudia Sheinbaum continúa trabajando por el bienestar de Sinaloa (Cortesía)

Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso con Sonora

En materia de obras, Sheinbaum destacó que se inaugurará la carretera San Ignacio-Tayoltita y señaló que se ha trabajado en repavimentación en todas las carreteras federales de Sinaloa, además de la modernización del puerto de Topolobampo y la tecnificación de los distritos de riego 010 y 075.

Finalmente, la presidenta anunció la construcción de tres nuevas preparatorias y un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Así como la edificación de 39 Centros de Educación y Cuidado Infantil. Asimismo, como la instalación de nuevas áreas de quirófanos y quemados en el Hospital Pediátrico de Culiacán, el Hospital General Regional IMSS y el Hospital Psiquiátrico del IMSS Bienestar.

Claudia Sheinbaum continúa trabajando por el bienestar de Sinaloa (Cortesía)

Con estos proyectos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se seguirá trabajando para la transformación de Sinaloa para ser una entidad segura, con bienestar y con infraestructura que mejore la calidad de vida de sus habitantes.