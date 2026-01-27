Durante una conferencia de prensa, el gobernador Salomón Jara Cruz destacó el hallazgo de la Tumba 10 en San Pedro Huitzo, siendo uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 10 años.

Este descubrimiento en Oaxaca se convierte en una valiosa información sobre la organización social, rituales funerarios y cosmovisión de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, los zapotecas.

“Este es un testimonio de que Oaxaca no solo es herencia viva, sino también raíz profunda del México antiguo y una prueba más de que Oaxaca es el Corazón Cultural de México” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Descubren en Oaxaca la Tumba 10, uno de los hallazgos más relevantes

Durante su mensaje, el gobernador destacó que el descubrimiento de la Tumba 10 es considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en los últimos 10 años en el país.

La Tumba 10 data del año 600, aproximadamente, destacando por su arquitectura, elementos escultóricos y pintura mural, con representaciones ligadas al poder, la vida y la muerte de la civilización zapoteca.

Este hallazgo se encuentra bajo resguardo y protección del Gobierno de México y de la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el objetivo de ser restaurado, registrado y atendido por especialistas, que aseguran que tanto sus frisos como sus lápidas confirman el nivel de conocimiento que tenían los zapotecas sobre el arte y el pensamiento.