Hoy sábado 02 de agosto se reportó un sismo en el estado de Oaxaca y se percibió en algunas zonas de Ciudad de México (CDMX), pero no sonó la alerta sísmica; esto fue lo que dijo Protección Civil.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que el sismo de hoy en Oaxaca tuvo una magnitud de 5.9 y se originó a 13 km del noreste de Tlacolula en este estado alrededor de las 11:58 de la mañana.

Los primeros reportes indicaban que no había heridos ni pérdidas estructurales por el sismo en Oaxaca de hoy, sin embargo, hasta ahora se ha reportado una persona lesionada y sería un menor de edad.

📌Se registra #Sismo en #Oaxaca de magnitud 5.9 con epicentro a 13 km al noreste de Tlacolula.

🕚 @SismologicoMX reporta que temblor fue a las 11:58:43 hrs.#AHORA solo un adolescente de 15 años resultó lesionado en la cabeza por la caída de una marquesina. pic.twitter.com/zgqkNpet8E — SDP Noticias (@sdpnoticias) August 2, 2025

Sismo en Oaxaca hoy: Protección Civil responde por qué no sonó la alerta sísmica

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó por qué la alerta sísmica no sonó para notificar el temblor de hoy sábado 02 de agosto en Oaxaca.

De acuerdo con Protección Civil del estado, la alerta sísmica no sonó en Oaxaca porque el sistema no captó el alertamiento con anticipación debido a la cercanía del epicentro con la capital del estado.

Protección Civil aclaró que el sistema de alerta sísmica no presentó ningún tipo de fallas, pero el tiempo de detección del temblor no fue suficiente, ya que “el avance del movimiento fue de solo unos segundos”.

La dependencia estatal dijo que se requieren “al menos 5 segundos para analizar y emitir la señal de alerta”, pero si no “el sistema no logra emitir un aviso previo antes de que se empiece a sentir el sismo”.

Sismo en Oaxaca hoy: Alerta sísmica tampoco sonó en CDMX y esta fue la razón

Debido a la cercanía del epicentro del sismo de hoy no fue posible activar el sistema de alerta sísmica en Oaxaca, pero este no fue el único lugar donde no sonó, pues en CDMX tampoco sonaron aunque el temblor sí fue percibido.

Sin embargo, la razón por la que no sonó la alerta sísmica en CDMX no es la misma que en Oaxaca, pues Protección Civil aclaró que el temblor de hoy no superó los niveles de intensidad preestablecidos para su activación.