La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre el avance en la modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, una vía estratégica que une a los estados de Oaxaca y Guerrero en beneficio de 1.9 millones de habitantes.

SICT impulsa obra estratégica para la conectividad entre Oaxaca y Guerrero

Este proyecto forma parte de los Ejes Prioritarios de la actual administración, con una inversión total de 24 mil 772 millones de pesos y la generación de 84 mil empleos.

Los trabajos en los 423 kilómetros de longitud contemplan la ampliación de la superficie de circulación de siete a 12 metros, lo que permitirá operar a dos carriles con estándares de mayor seguridad.

La carretera conecta con el Eje Troncal 15 Costera del Pacífico, que enlaza el sur con el occidente del país a través de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Esta ruta es fundamental para detonar el desarrollo del sureste, fortalecer la actividad turística y potenciar la conectividad portuaria de la región.

SICT consolida conectividad en el Sureste con inversión estratégica

La obra contribuirá significativamente a la movilidad y seguridad vial, impulsando el crecimiento económico y la calidad de vida de las comunidades locales.

De acuerdo con la estrategia de planeación iniciada en abril de 2025, las labores continuarán durante 2026 en Oaxaca, específicamente en los trayectos Pochutla-Huatulco y Puerto Escondido-El Cacalote. En estos 37 kilómetros se invertirán 2 mil 754 millones de pesos.

Las labores técnicas incluyen obras de drenaje y terracería, pavimentación con base hidráulica y asfáltica, así como la instalación de señalización moderna. Durante el año pasado, se logró la ampliación de 27 km entre Marquelia y Pochutla-Huatulco, incluyendo la construcción de ocho puentes, con una inversión de mil 616 millones de pesos.

Se prevé que la modernización concluya en su totalidad en diciembre de 2029, beneficiando a regiones clave como Lázaro Cárdenas, Zihuatanejo, Acapulco, Puerto Escondido, Huatulco y Salina Cruz.