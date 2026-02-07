La tumba zapoteca en Oaxaca, cuya localización fue recientemente anunciada, será abierta al público y podrá visitarse este 2026, así lo reveló Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura.
En entrevista con López-Dóriga, Claudia Curiel reiteró que la tumba zapoteca en Oaxaca es “uno de los hallazgos más importantes de la década” y dio la noticia de que estará abierta al público.
Cultura sorprende con noticia de que tumba zapoteca en Oaxaca podrá visitarse este 2026
Claudia Curiel relató que la tumba zapoteca en Oaxaca fue localizada a finales de 2025 y desde entonces comenzaron los trabajos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La secretaria de Cultura adelantó que la tumba zapoteca en Oaxaca, que data del año 600 de nuestra era, podrá visitarse a finales del 2026, cuando termine el mantenimiento de la zona.
El reporte señala que esta tumba zapoteca estuvo sellada por mil 400 años y, actualmente, el INAH trabaja por abrirla y sumarla a los más de 5 mil sitios arqueológicos en el estado de Oaxaca.
De acuerdo con la información, la tumba zapoteca está localizada en los Valles Centrales del estado de Oaxaca y aporta vasta información sobre los zapotecas como su:
- Cosmovisión
- Organización social
- Rituales funerarios