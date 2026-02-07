La tumba zapoteca en Oaxaca, cuya localización fue recientemente anunciada, será abierta al público y podrá visitarse este 2026, así lo reveló Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura.

En entrevista con López-Dóriga, Claudia Curiel reiteró que la tumba zapoteca en Oaxaca es “uno de los hallazgos más importantes de la década” y dio la noticia de que estará abierta al público.

Tumba zapoteca en Oaxaca (Cuartoscuro / INAH)

Cultura sorprende con noticia de que tumba zapoteca en Oaxaca podrá visitarse este 2026

Claudia Curiel relató que la tumba zapoteca en Oaxaca fue localizada a finales de 2025 y desde entonces comenzaron los trabajos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La secretaria de Cultura adelantó que la tumba zapoteca en Oaxaca, que data del año 600 de nuestra era, podrá visitarse a finales del 2026, cuando termine el mantenimiento de la zona.

El reporte señala que esta tumba zapoteca estuvo sellada por mil 400 años y, actualmente, el INAH trabaja por abrirla y sumarla a los más de 5 mil sitios arqueológicos en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con la información, la tumba zapoteca está localizada en los Valles Centrales del estado de Oaxaca y aporta vasta información sobre los zapotecas como su: