El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó la entrega de más de 79 millones de pesos para fortalecer la producción agrícola y ganadera en la región del campo de la Cuenca del Papaloapan.

Durante un encuentro con autoridades de 15 municipios y productores de la región, el mandatario estatal destacó que estos recursos buscan impulsar la autosuficiencia alimentaria, mejorar la sanidad agropecuaria y generar mayores oportunidades económicas para las familias del campo.

Sefader respalda cultivos estratégicos y ganadería regional

Jara Cruz aseguró que su administración mantiene el compromiso de respaldar al sector rural mediante programas que permitan incrementar la productividad y dar valor agregado a los productos locales.

Gobierno de Oaxaca impulsa autosuficiencia alimentaria en comunidades rurales (cortesía)

Por su parte, el titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), Víctor López Leyva, explicó que los apoyos forman parte de programas enfocados en el ciclo agrícola primavera-verano 2026.

Entre las acciones destacan la entrega de semillas mejoradas, fertilizantes, bioinsumos, bancos de semillas y paquetes de aves, además de asesoría técnica gratuita para productores agrícolas.

Gobierno de Oaxaca impulsa autosuficiencia alimentaria en comunidades rurales (cortesía)

También se otorgarán apoyos para el sector ganadero, incluyendo sementales, campañas sanitarias, vacunas y programas de inseminación artificial para fortalecer la producción pecuaria.

Finalmente, se anunció el impulso a agronegocios mediante créditos a tasa cero dirigidos a productores de piña, maíz, ganado, lichi, rambután y limón persa, con el objetivo de fortalecer la economía rural y generar empleos en la Cuenca del Papaloapan.