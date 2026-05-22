El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó la entrega de más de 79 millones de pesos para fortalecer la producción agrícola y ganadera en la región del campo de la Cuenca del Papaloapan.
Durante un encuentro con autoridades de 15 municipios y productores de la región, el mandatario estatal destacó que estos recursos buscan impulsar la autosuficiencia alimentaria, mejorar la sanidad agropecuaria y generar mayores oportunidades económicas para las familias del campo.
Sefader respalda cultivos estratégicos y ganadería regional
Jara Cruz aseguró que su administración mantiene el compromiso de respaldar al sector rural mediante programas que permitan incrementar la productividad y dar valor agregado a los productos locales.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), Víctor López Leyva, explicó que los apoyos forman parte de programas enfocados en el ciclo agrícola primavera-verano 2026.
Entre las acciones destacan la entrega de semillas mejoradas, fertilizantes, bioinsumos, bancos de semillas y paquetes de aves, además de asesoría técnica gratuita para productores agrícolas.
También se otorgarán apoyos para el sector ganadero, incluyendo sementales, campañas sanitarias, vacunas y programas de inseminación artificial para fortalecer la producción pecuaria.
Finalmente, se anunció el impulso a agronegocios mediante créditos a tasa cero dirigidos a productores de piña, maíz, ganado, lichi, rambután y limón persa, con el objetivo de fortalecer la economía rural y generar empleos en la Cuenca del Papaloapan.