El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró tres pozos profundos para garantizar de manera paulatina el acceso a agua potable en la zona metropolitana de la entidad.

Gobierno de Oaxaca invierte más de 10 millones de pesos en infraestructura hidráulica

Durante su mensaje, el gobernador señaló que estos pozos tuvieron una inversión cercana a los 13 millones de pesos, los cuales se destinaron a infraestructura moderna y beneficiar a más de 13 mil 500 personas.

Salomón Jara señaló que la cantidad de agua se irá incrementando poco a poco, con el objetivo de que todo el estado tenga acceso a agua potable digna.

Oaxaca inaugura tres pozos para mejorar suministro de agua a más de 13 mil personas (cortesía)

Por su parte, el de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández, explicó que uno de los pozos se encuentra en la colonia Vicente Suárez, el cual cuenta con una profundidad de 100 metros para dar abasto de 22.7 litros por segundo, obra que tuvo una inversión de 3 millones 450 mil pesos.

Mientras que en avenida Ferrocarril, con una inversión de más de 4 millones 218 mil pesos, se realizó un pozo de 100 metros de profundidad que distribuirá 8.5 litros por segundo.

Oaxaca inaugura tres pozos para mejorar suministro de agua a más de 13 mil personas (cortesía)

Y, por último, el pozo en Santa Cruz Xoxocotlán tuvo una inversión de casi 5 millones de pesos para garantizar 18 litros por segundo.

Con estas acciones, el gobierno de Oaxaca reafirma su compromiso de realizar acciones que impacten directamente en la vida diaria de las familias oaxaqueñas, garantizando un acceso digno al agua potable en cada región.