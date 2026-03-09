El gobernador Salomón Jara Cruz anunció una inversión histórica de 712 millones de pesos destinada a fortalecer la seguridad pública, la justicia y la atención a víctimas en la entidad.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario destacó que Oaxaca se ha mantenido por tres años consecutivos como uno de los estados que más recursos destina a este rubro. El objetivo central de esta ruta de inversión es garantizar la protección y tranquilidad de las familias oaxaqueñas de manera permanente.

Salomón Jara impulsa el fortalecimiento institucional en Oaxaca

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz, detalló que la inversión se compone de 312 millones de pesos de origen federal y casi 400 millones de presupuesto estatal. Esta distribución permitirá una cobertura integral en los diversos organismos encargados de la justicia.

El desglose de los recursos asigna el 49 por ciento a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el 29 por ciento a la Fiscalía General del Estado. Asimismo, el 13 por ciento se transferirá a municipios, mientras que el resto apoyará al Secretariado Ejecutivo y a la Comisión de Atención a Víctimas.

Con estos fondos, el gobierno estatal adquirirá un amplio paquete de equipamiento que incluye:

2 mil 20 cámaras de videovigilancia.

8 mil 25 uniformes nuevos.

81 moto patrullas y 65 patrullas.

Vehículos tácticos y drones de última generación.

Escudos balísticos y radios de alta gama.

Equipo especializado de laboratorio médico.

Por su parte, el titular de la SSPC, Félix Quiróz Javier, informó que el personal operativo recibirá un incremento salarial del 17.24 por ciento. Esta medida busca resarcir décadas de abandono institucional y dignificar la labor de quienes protegen a la ciudadanía diariamente.