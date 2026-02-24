Tras la renuncia de Elizabeth Álvarez Acosta a su cargo como coordinadora de Comunicación Social, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció el desempeño de Álvarez y designó a Daniel Hernández Juárez como el nuevo titular del área.

Salomón Jara designa nuevo titular de Comunicación Social

Durante una conferencia de prensa, Álvarez Acosta hizo un balance de su gestión y destacó que, por primera vez en Oaxaca, periodistas y personas voceadoras accedieron a seguridad social y a créditos del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), señalando que en total 87 periodistas y 32 voceadores fueron incorporados a este beneficio.

Entre diciembre del 2022 y diciembre del 2025, la Coordinación de Comunicación Social realizó 536 conferencias de prensa, de las cuales más de 211 fueron encabezadas por el gobernador; asimismo, se gestionaron 11 mil entrevistas con medios locales, nacionales e internacionales y se difundieron más de 13 mil 500 boletines informativos.

Asimismo, se impulsaron proyectos como “El Tiempo Estatal de la Hora Nacional” y “Gozona Podcast”, orientados a fortalecer la comunicación con distintos sectores de la población.

Por otra parte, en coordinación con el Fideicomiso para el Fomento del Estado de Oaxaca (Fifeo), se otorgaron 65 créditos enfocados en promover la inclusión financiera y respaldar a personas voceadoras.

Con estos resultados, el gobierno de Salomón Jara destacó la consolidación de una política de comunicación institucional con mayor alcance y vinculación social.