El gobernador Salomón Jara abre brechas y promueve una democracia de vanguardia con la Consulta de Revocación de Mandato, proceso inédito en la historia de México que ya tiene fecha oficial.

Así lo afirmó el consejero jurídico del estado, maestro Geovanny Vásquez Sagrero, quien señaló que será el próximo 25 de enero cuando las y los oaxaqueños decidan si Salomón Jara debe continuar gobernando o debe separarse de su cargo.

Ese día, acudirán a las urnas y recibirán una boleta única con la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?”.

La boleta tendrá dos opciones, y el o la ciudadana marcará la que mejor le plazca. Estas son: “Que se revoque el mandato por pérdida de la confianza”, y “Que siga en la Gubernatura”.

Oaxaca abre brechas en México con Consulta de Revocación de Mandato

Geovanny Vásquez Sagrero, consejero jurídico del estado de Oaxaca, dio los pormenores de la Consulta de Revocación de Mandato del próximo 25 de enero, que será la primera que se realice a nivel estatal en toda la historia de México.

El único antecedente, explicó, fue la consulta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en el año 2022. Pero a nivel estatal, hasta ahora ningún gobernador o gobernadora ha decidido poner su continuidad en el cargo en las manos de la ciudadanía.

Vásquez Sagrero agregó que Salomón Jara renunció por convicción personas y por cuestiones ideológicas a la protección que le daba el principio de retroactividad. Es decir, la ley lo eximía de someterse a la consulta, pero decidió hacerla de todos modos.

Con esto, Jara cumple con lo prometido desde su campaña por la Gubernatura, y cumple con lo acordado con los pueblos originarios del estado en sus recorridos.

La revocación significa una oportunidad de legar también al pueblo de Oaxaca la posibilidad de tener un ejercicio de participación democrática, directa, que llegue para quedarse y que el día de mañana pues Oaxaca no sufra otro 2006, por ejemplo, con un mal gobernante. Geovanny Vásquez Sagrero, consejero jurídico del estado de Oaxaca

Sobre el reto de organizar un plebiscito ciudadano en un poco más de 30 días, el consejero jurídico confió en que el IEEPCO garantice la colocación de las casillas, la impresión de la papelería electoral y la capacitación de los integrantes de las mesas directivas de casilla.