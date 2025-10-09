El nombre de Roberto Pérez Delgado, candidato a presidente municipal en Oaxaca, se volvió viral luego de que la diputada Aracely Cruz lo exhibiera por violencia de género.

Fue en 2024 cuando Roberto Pérez Delgado fue grabado jalándole el cabello y dándole de puñetazos a una mujer indígena a raíz de un accidente en el que estuvo involucrado un mototaxi de San Pedro Ixtlahuaca.

Frente a este caso, la diputada Aracely Cruz ha solicitado la revisión de la candidatura de Roberto Pérez Delgado pues, alega, los agresores de mujeres no deberían ocupar las presidencias.

Roberto Pérez Delgado golpeó a una mujer en 2024; piden impedir su candidatura (Especial)

¿Quién es Roberto Pérez Delgado?

Roberto Pérez Delgado es un político mexicano originario de San Pedro Ixtlahuaca, quien busca posicionarse nuevamente como presidente municipal de Oaxaca,

Fue en octubre de 2022 cuando Roberto Pérez Delgado ganó por primera vez la elección municipal con la Planilla Blanca, obteniendo una diferencia de 1,175 votos sobre su oponente.

Sin embargo, su nombre quedó manchado cuando Roberto Pérez Delgado se vio involucrado en una agresión contra una mujer mientras se encontraba en compañía de su seguridad.

Además, en julio de 2023, Roberto Pérez Delgado se vio involucrado en otro incidente cuando durante un evento público se presentó con visible estado de ebriedad y lanzó ofensas ante los asistentes.

¿Cuál es la edad de Roberto Pérez Delgado?

Roberto Pérez Delgado tendría 46 años en el presente año 2025.

¿Cuál es el signo zodiacal Roberto Pérez Delgado?

Roberto Pérez Delgado nació el 8 de enero de 1979, por lo que su signo zodiacal es el de Capricornio.

Roberto Perez Delgado (Especial)

¿Quién es la esposa e hijos de Roberto Pérez Delgado?

Roberto Pérez Delgado ha mantenido su vida familiar lejos del ojo público, por lo que se desconoce quién es su esposa o si tiene hijos.

¿Qué estudió Roberto Pérez Delgado?

Aunque no se conoce su formación académica, en su perfil del INE se indica que Roberto Pérez Delgado ha cursado estudios de licenciatura.

¿En qué ha trabajado Roberto Pérez Delgado?

Roberto Pérez Delgado ha desempeñado diversos cargos antes de ser candidato a presidente municipal en Oaxaca, algunos de los más destacados son;

Candidato al Senado de la República (2024)

Coordinador Municipal en Santos Reyes la Paz, Estado de México (2016–2017)

Investigador y Auditor de Mercado en UPAX S.A. de C.V. (2016)

Representante propietario de Morena, ante el consejo municipal de Santa cruz Xoxocotlán (2018)

Representante propietario del partido Morena, ante el consejo Distrital XV, con cabecera en Santa Cruz Xoxocotlán (2021)

Consejero Nacional por la cultura Zapoteca del consejo nacional de los pueblos indígenas ante el instituto nacional de pueblos indígenas INPI

A pesar de ser acusado por violencia de género, Roberto Pérez Delgado busca ser presidente municipal en Oaxaca

Roberto Pérez Delgado buscará nuevamente ser presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca en las elecciones del 12 de octubre de 2025, sin importar que fue acusado por violencia de género.

Incluso, el candidato señalado como “agresor de mujeres” celebrará libremente el cierre de su campaña este viernes 10 de octubre a las 5:00 p.m. en el Auditorio Municipal de San Pedro Ixtlahuaca.

Aunque la Fiscalía General del Estado dijo que abrió una carpeta de investigación por la agresión a una mujer, hasta ahora no existe impedimento legal para que Roberto Pérez Delgado busque nuevamente la presidencia municipal.

Hasta ahora, Roberto Pérez Delgado no se ha posicionado por las críticas de Aracely Cruz para desistir de sus aspiraciones presidenciales.