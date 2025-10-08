Aracely Cruz, legisladora de la Cámara de Diputados, denunció la reelección del presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Roberto Pérez Delgado, político acusado de violencia de género.

Diputada denuncia reelección de presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca acusado de violencia de género (Via Facebook)

Aracely Cruz: Es “inadmisible que las autoridades permitan la candidatura”

En opinión de la diputada Aracely Cruz, es “inadmisible que las autoridades permitan la candidatura” de Roberto Pérez Delgado, pues el entonces alcalde por el Partido Verde renunció a su cargo por golpear a una mujer en 2024.

El indignante hecho quedó registrado en un video donde se observa a Roberto Pérez Delgado jalar el cabello de una mujer y darle un puñetazo, luego de un accidente en donde estuvo involucrado un mototaxi.

A pesar de haber sido acusado por violencia de género, Roberto Pérez Delgado buscará la reelección como presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca en las elecciones del 12 de octubre de 2025.

Incluso, el candidato fichado como “agresor de mujeres” celebrará libremente el cierre de su campaña este viernes 10 de octubre a las 5:00 p.m. en el Auditorio Municipal de San Pedro Ixtlahuaca.

Aunque la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el caso, hasta ahora no existe impedimento legal para que Roberto Pérez Delgado busque nuevamente la presidencia municipal.

Se presume que el candidato impulsó nuevamente su candidatura bajo el amparo de los sistemas normativos internos, conocidos como usos y costumbres, para continuar con sus proyectos políticos a pesar de su historial violento.