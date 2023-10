¿Quién es Gerardo Domínguez, ex presidente municipal de Santa María Jacatepec que fue secuestrado ? Trascendió su desaparición en el estado de Oaxaca.

El funcionario Gerardo Domínguez fue reportado como secuestrado luego de que un grupo armado lo interceptara en dicha región el pasado lunes 16 de octubre 2023.

Acto que dio inicio a una investigación que toma en cuenta los señalamientos a las aspiraciones políticas del ex presidente municipal de Santa María Jacatepec como posibles detonantes.

Ello dado que Gerardo Domínguez declaró abiertamente su interés en contender por el mismo cargo y mostró su apoyo a otros dos posibles candidatos para el Senado.

Te contamos más detalles sobre quién es Gerardo Domínguez, el ex presidente municipal de Santa María Jacatepec que fue secuestrado en el estado de Oaxaca.

¿Quién es Gerardo Domínguez?

Gerardo Domínguez Jerónimo, ciudadano de Oaxaca que fue reportado como secuestrado, es un ex presidente municipal de Santa María Jacatepec , región de donde es orginario.

Era bien conocido porque el funcionario y servidor público también se dedicaba al comercio, era agricultor y un activista político que defendía los intereses de su demarcación.

Asimismo, Gerardo Domínguez congeniaba con los habitantes de Santa María Jacatepec porque cumplía con las tradiciones y costumbres mientras ocupaba su cargo como titular.

Y muestra de ello, aseguran, es que en su faceta como presidente municipal donó imágenes religiosas a los centros feligreses de Santa María Jacatepec .

Fue secuestrado Gerardo Domínguez, ex presidente municipal de Santa María Jacatepec (ESPECIAL)

Gerardo Domínguez es ex presidente municipal de Santa María Jacatepec

El reporte que comunicó que el ex presidente municipal Gerardo Domínguez fue secuestrado en Oaxaca hizo eco en la política del estado y la región precisa de Santa María Jacatepec.

Esto porque el agricultor de profesión ya había fungido como titular de la demarcación, mas hizo de conocimiento público que buscaría liderarla por segunda ocasión.

En su primera victoria en 2013, Gerardo Domínguez ganó la presidencia municipal de Santa María Jacatepec con una candidatura de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, previo a que fuera secuestrado, declaró que se uniría a la misma competencia, pero no con la barricada naranja, sino con la plantilla de Morena en las elecciones 2024 .

En este sentido, Gerardo Domínguez, el ex presidente municipal de Santa María Jacatepec, también hacía promoción a los aspirantes a candidatos Antonio ‘Nino’ Morales y Laura Estrada del Senado por Morena.

Santa María Jacatepec es el último municipio que visitamos gracias a la invitación de militantes para participar en una ‘Asamblea Informativa’. Defenderemos la #CuartaTransformación y apoyaremos al Presidente @lopezobrador_ a lo largo de #Oaxaca#VamosPorBuenCamino #NINO pic.twitter.com/i2Ha1hUqL4 — Antonino Morales Toledo (@Nino_Morales1) October 15, 2023

Ex presidente municipal de Santa María Jacatepec, Gerardo Domínguez, fue secuestrado

La tarde del lunes 16 de octubre por las calles cercanas al Palacio Municipal de Santa María Jacatepec, el ex presidente municipal de dicho territorio, Gerardo Domínguez, fue secuestrado .

De acuerdo con las autoridades, se reportó que eran alrededor de las 18:00 horas cuando Gerardo Domínguez fue subido a golpes a una camioneta por individuos armados.

No obstante, pese a los operativos, aún no se sabe sobre el paradero del ex presidente municipal de Santa María Jacatepec.