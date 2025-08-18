Oaxaca será protagonista en el debate público de la nueva reforma electoral federal, afirmó el gobernador Salomón Jara.

En su mensaje, destacó que como en la reciente elección judicial, la entidad apoyará el segundo piso de la cuarta transformación con amplia participación ciudadana.

Salomón Jara respalda a Pablo Gómez

Salomón Jara respaldó a Pablo Gómez como presidente de la Comisión para la Reforma Electoral , resaltando su trayectoria en defensa de la democracia.

Adelantó que desde octubre se realizarán foros y consultas en todo el país, y en enero se entregarán conclusiones a Claudia Sheinbaum.

Ejes de la iniciativa

Salomón Jara compartió que entre los temas clave a revisar están:

La continuidad de los organismos electorales locales para reducir costos.

La figura de legisladores plurinominales.

El financiamiento de partidos.

La fiscalización de campañas.

El análisis del fuero.

Además, se analizarán consultas populares y la revocación de mandato.

Salomón Jara lanza convocatoria para sumar propuestas

El gobernador Salomón Jara llamó a la población, pueblos indígenas, organizaciones y académicos a sumarse con propuestas en las plataformas que se habilitarán.

Por último, anunció la visita de Pablo Gómez a Oaxaca para explicar el proceso y sus alcances, consolidando el diálogo social en la entidad.