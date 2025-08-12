En el estado de Oaxaca, más de 600 elementos de seguridad tomaron el control de la policía municipal de Pinotepa Nacional, debido a que se señaló a la institución de tener supuestos vínculos con criminales.

En la denominada Operación Sable participaron elementos de las fuerzas federales y estatales, luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló relación de algunos elementos municipales con la delincuencia organizada.

Este operativo llevado a cabo en Pinotepa Nacional, ciudad ubicada en la región costa del estado de Oaxaca, busca capturar a objetivos prioritarios y desarticular estructuras criminales.

Oaxaca: Detienen a policías municipales por vínculos con delincuencia organizada (@sietediasoaxaca / Tomada de X)

Oaxaca: Operación Sable en Pinotepa Nacional dejó funcionarios y policías municipales detenidos por uso ilegal de C2

En el marco de la Operación Sable en Pinotepa Nacional, el fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que despligue táctico se llevó a cabo a las 8:30 de la mañana del lunes 11 de agosto.

Como resultado de estas acciones, el fiscal precisó que 8 personas fueron detenidas por hacer uso ilegal del C2, entre ellas, funcionarios y policías municipales.

“Esta intervención ha permitido la detención de ocho personas hasta el momento, dos de ellas eran quienes tenían a su cargo el control de los centros de Control y Comando del Municipio, mejor conocido como C2″, dijo Rodríguez Alamilla en un comunicado.

En este sentido, el representante de la Fiscalía de Oaxaca detalló que gracias a la intervención se detectó que los detenidos contaban con cinco cuentas espejo, cuando las autoridades municipales únicamente tienen permitido una, por lo que se concluyó que compartían información restringida a personas no autorizadas.

Oaxaca: 4 detenidos por Operación Sable en Pinotepa Nacional tenían vínculos con la delincuencia organizada

También el contexto de la Operación Sable en Pinotepa Nacional, el fiscal de Oaxaca explicó que cuatro de los detenidos eran policías municipales que tenían vínculos con la delincuencia organizada.

“Se tienen indicios que estaban en procesos irregulares en portación de armas, así como con vínculos con la delincuencia organizada”, señaló la Fiscalía de Oaxaca en un comunicado; sin embargo, no se proporcionaron más datos.

La Operación Sable derivó de trabajos de inteligencia que se dan de manera permanente en Oaxaca, por lo que aún podrían sumarse detenidos.

Cabe recordar que en ese mismo marco, en junio de 2025, fuerzas de seguridad federal detuvieron a dos policías municipales en Juchitán de Zaragoza, donde también se tomó el control de la policía local.