El Palacio de Gobierno de Oaxaca, conocido como la Casa del Pueblo, abrió sus puertas al público para celebrar el Día de Muertos con un altar que representa a las ocho regiones del estado, un tapete monumental de tierras de colores y la exposición Donde la memoria florece, integrada por más de 120 piezas de cerámica y cartonería.

El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la inauguración de las exhibiciones, que forman parte del festival cultural “La Fiesta más Viva de Todas”. La propuesta reúne expresiones artísticas y elementos de las tradiciones oaxaqueñas para recordar a quienes ya fallecieron.

Salomón Jara abre la Casa del Pueblo para celebrar el Día de Muertos (Cortesía)

Salomón Jara inaugura tapete monumental y altar de las ocho regiones de Oaxaca

Como parte de las actividades, se presentó el tapete ceremonial “Muerteada”, elaborado con tierras de colores y pigmentos. La obra representa la alegría, la música, la danza y la memoria que forman parte de las celebraciones del Día de Muertos en Oaxaca.

También se instaló un altar inspirado en las ocho regiones del estado, con elementos que muestran la diversidad cultural de sus comunidades y sus formas de honrar a los difuntos.

Durante la inauguración, Salomón Jara destacó el significado de estas actividades y la apertura del recinto para que habitantes y visitantes conozcan las tradiciones de la entidad.

Buscamos mostrar a México y al mundo que en Oaxaca la muerte no es olvido, sino un reencuentro lleno de fiesta, cariño y nostalgia. La Casa del Pueblo hoy pertenece a todos los que deseen vivir esta tradición milenaria. Salomón Jara, Gobernador de Oaxaca.

Exposición “Donde la memoria florece” reúne más de 120 piezas de arte

La muestra “Donde la memoria florece” reúne más de 120 obras de cerámica y cartonería relacionadas con la vida, la muerte y el recuerdo de los antepasados.

Entre las piezas se encuentran altares inspirados en la arquitectura prehispánica y una alfombra ceremonial dedicada a antiguos sacerdotes zapotecas y sus rituales sagrados.

Las exhibiciones y los recorridos por el Palacio de Gobierno son gratuitos durante las festividades de Día de Muertos. El público puede visitarlos en un horario de 09:00 a 20:30 horas, para conocer las expresiones artísticas y culturales que forman parte de esta celebración en Oaxaca.