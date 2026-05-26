El Gobierno de Oaxaca, a través de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), avanza en los trabajos de limpieza y retiro de árboles caídos en diversas vialidades del centro de San Francisco Ixhuatán.

Las labores se realizan luego de la tormenta registrada la tarde del 25 de mayo, que provocó la caída de árboles y afectaciones en distintas zonas del municipio.

Salomón Jara coordina acciones de atención tras tormenta en Ixhuatán

Por instrucciones del gobernador Salomón Jara Cruz, brigadas de San Antonio y Yautepec arribaron al municipio de la región del Istmo de Tehuantepec para realizar labores de troceo y retiro de troncos y ramas.

Con estas acciones, el Gobierno estatal busca garantizar la movilidad y el traslado seguro de las y los habitantes de la comunidad.

Los trabajos encabezados por la Coesfo se realizan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y Protección Civil municipal, además de mantener comunicación permanente con Protección Civil Estatal y la policía municipal.

Salomón Jara despliega brigadas tras tormenta en San Francisco Ixhuatán. (Cortesía)

Asimismo, las brigadas de Santa María Chimalapa y Mixtequilla se sumarán a las labores para reforzar el retiro de árboles derribados por las lluvias.

De igual forma, autoridades estatales establecieron contacto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solicitar apoyo en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en las zonas afectadas.