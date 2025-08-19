El ISSSTE inició la construcción de tres nuevas unidades médicas como parte del fortalecimiento de su infraestructura hospitalaria, informó Martí Batres.

Los proyectos buscan beneficiar directamente a la derechohabiencia en Oaxaca, Ciudad de México y Tamaulipas.

Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca

El HRAE el ISSSTE se ubicará en San Lorenzo Cacaotepec, sustituirá al antiguo Hospital “Presidente Benito Juárez” y atenderá pacientes de Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Contará con:

51 mil metros cuadrados de construcción.

250 camas.

10 quirófanos.

Helipuerto.

36 especialidades, con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos.

ISSSTE inicia construcción de nuevas unidades en Oaxaca, CDMX y Tamaulipas (Cortesía)

Nueva unidad del ISSSTE en Ciudad de México

En Tlatelolco comenzó la demolición del edificio del Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”, inactivo por 13 años, para edificar una nueva unidad del ISSSTE.

Esta beneficiará a 100 mil 408 derechohabientes , además de contribuir a la regeneración urbana y social de la zona.

Unidad médica del ISSSTE en Tamaulipas y avances quirúrgicos

En Gustavo Díaz Ordaz se construirá una Unidad de Medicina Familiar, con inversión de 11.7 millones de pesos para 2 mil 252 derechohabientes del ISSSTE.

Finalmente, se informó que la estrategia de Jornadas Quirúrgicas registra un avance del 72.2 punto dos por ciento, con 2 mil 217 cirugías realizadas en 35 sedes durante julio y agosto.