Un sismo de magnitud 4.3 sacudió Oaxaca durante la madrugada de hoy miércoles 20 de agosto.

El epicentro del sismo se localizó a 17 km al noroeste de Río Grande, Oaxaca; sus coordenadas fueron:

Latitud 16.09

Longitud -97.56

Profundidad 27 km

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el temblor se registró a las 5:46 de la madrugada de este miércoles.

“SISMO Magnitud 4.3 Loc 17 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX 20/08/25 05:46:17 Lat 16.09 Lon -97.56 Pf 27 km”, informó el Sismológico Nacional la mañana de este miércoles en la red social X.

Sismo de magnitud 4.3 en Oaxaca (Especial)

Sismo hoy sacude Oaxaca: Temblor no activó la alerta sísmica

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) detalló que el temblor de hoy 20 de agosto en Oaxaca no requirió la activación de la alerta sísmica.

“Informe preliminar (ACTUALIZACIÓN) del #Sismo detectado el 20-ago-25 a las 05:46:27 hrs”, reportó el Sasmex en su cuenta de X.

La dependencia explicó que no sonó la alerta sísmica debido a que la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación.

Al momento, no hay reportes de que el sismo se haya percibido en zonas de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México.

De forma similar, las autoridades no reportan daños materiales ni personas afectadas.

Temblor hoy en México: Se registran 4 sismos de magnitud 4.0 o más en las últimas horas

Según el reporte del Sismológico Nacional, en las últimas 24 horas, se han registrado en México cuatro sismos de magnitud 4.0 o más.

Este martes 19 de agosto, a las 17:36 horas, un sismo de magnitud 4.0 tuvo lugar a 65 km al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca.

A las 18:42 del mismo martes, otro sismo de magnitud 4.2 sacudió a a16 km al sureste de Villa Flores, Chiapas.

La madrugada de hoy miércoles 20 de agosto, a las 00:29 horas, el Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.2, pero a 149 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Y el cuarto temblor es el registrado a 17 km de Río Grande, Oaxaca.

Últimos sismos en México (Especial)








