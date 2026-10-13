La Fiscalía de Oaxaca inició una investigación por el ataque armado ocurrido al interior de la Secundaria Técnica número 69, ubicada en el municipio de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Tras el ataque en la secundaria de San Blas Atempa, se reportó un profesor herido con arma de fuego. La víctima fue trasladada a un hospital del Istmo, donde murió por la gravedad de sus heridas.

Investigan ataque armado en secundaria de San Blas Atempa que cobró la vida de un profesor

La Fiscalía de Oaxaca desplegó la acción de un equipo multidisciplinario de la Agencia Estatal de Investigaciones para indagar el ataque armado en la escuela secundaria de San Blas Atempa.

Fiscalía de Oaxaca investiga ataque armado en secundaria de San Blas Atempa; un profesor murió (@FISCALIA_GobOax)

Elementos de la Fiscalía de Oaxaca realizan trabajos de campo, peritajes y otras diligencias para establecer las circunstancias de la agresión, definir las líneas de investigación e identificar a quien o quienes resulten responsables.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el profesor recibió varios disparos de arma de fuego dentro del plantel educativo. Pese a recibir atención médica, el docente falleció en el hospital.

Asimismo, la Fiscalía de Oaxaca informó que los indicios recabados hasta el momento permiten avanzar en distintas rutas ministeriales para esclarecer el homicidio, aunque no se dijo el posible móvil del ataque.

De manera paralela a las investigaciones, la Fiscalía de Oaxaca estableció coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para fortalecer la presencia institucional en la zona.

Cabe mencionar que este ataque sucede a un par de semanas del ataque registrado en Torreón, donde dos jóvenes ingresaron a una secundaria y mataron a la subdirectora de la institución.