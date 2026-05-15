La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer sobre la desarticulación de una red delictiva enfocada al robo con violencia, con presencia en varios estados de la República y enfocada en cuentahabientes.

El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que se trataba de una banda criminal con un modus operandi muy sofisticado y alto grado de organización, que lograba robar millones de pesos en cada ocasión.

El pasado 29 de abril, este grupo robó más de 3 millones 600 mil pesos al exterior de una sucursal de Banamex en Oaxaca de Juárez, producto de una nómina del DIF estatal, lo que desató la investigación de la fiscalía.

El principal operador de esta red trabajaba en el Centro de Inteligencia y Monitoreo Banamex, ubicado en la sede central de este banco en la capital del País. Abusando de su cargo, obtenía información de los cuentahabientes y la compartía con otros miembros de la banda, quienes ejecutaban los robos.

La banda trabajaba en las oficina centrales de Banamex (cortesía)

Trabajador de Banamex articuló red de ladrones a cuentahabientes

En entrevista para SDPnoticias, Rodríguez Alamilla detalló que el caso exigió el trabajo coordinado de varias áreas de la Fiscalía a su cargo, que luego se extendió a Puebla, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México.

Las investigaciones permitieron reconstruir la ruta de escape utilizada por los asaltantes luego del golpe del 29 de abril pasado. Gracias a cámaras de seguridad y trabajo de gabinete, se identificaron vehículos, líneas telefónicas, zonas de resguardo y movimientos financieros relacionados con la estructura criminal.

También se pudo determinar que una célula operativa de esta red llegó a Oaxaca de Juárez un día antes del robo, hospedándose en un hotel del Centro Histórico.

Fue así como comenzaron las aprehensiones, en colaboración con fiscalías de varios estados. Rodríguez Alamilla detalló que cinco de los detenidos tenían domicilio en el estado de Puebla, otros en Veracruz y uno más en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Finalmente, Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que los detenidos enfrentan hasta 18 años de prisión por el robo, y agregó que “se pudieran estar configurando algunos otros delitos, que es parte de lo que vamos a ir señalando o ir aclarando a lo largo de esta investigación”.