La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que investiga el asesinato del taxista y periodista Hamurabi Huesca, director de “Pinotepa Comunica”, como resultado de una “disputa criminal”. "

“A partir de los primeros trabajos de campo, inteligencia y gabinete, la institución ha establecido como uno de los principales móviles de los hechos una disputa entre células criminales locales” FGEO

Las autoridades señalaron que Hamurabi Huesca fue una víctima colateral en una disputa entre bandas criminales, donde una de ellas intentó asesinar a un rival identificado como “El Darío”.

En ese momento, el periodista trabajaba en su segunda profesión como taxista y ofrecía sus servicios a “El Darío”, quien fue atacado con armas de fuego. Los agentes ya buscan a los responsables.

Caso Hamurabi Huesca: Fiscalía investiga (Especial)

Hamurabi Huesca fue asesinado mientras trabajaba como taxista

En un comunicado oficial, la FGEO informó que inició una investigación y que una de las principales líneas de investigación apunta a una disputa entre células criminales locales.

Según autoridades, se trató de un ataque directo en el que D. A. S. A., alias “El Darío”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en esa parte de la costa de Oaxaca, era el objetivo.

“La agresión armada fue dirigida presumiblemente en contra de una de las víctimas, identificada por las iniciales D. A. S. A., alias “El Darío”, quien estaba identificado como uno de los principales generadores de violencia en esa parte de la costa de Oaxaca”. FGEO

Durante el ataque armado en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa, también fueron asesinados dos hombres por disparos de arma de fuego.

Una de las víctimas era el periodista Hamurabi Huesca, también taxista de profesión, que estaba esperando a su cliente (D.A.S.A.) para ofrecerle un servicio de transporte.

De manera simultánea, una tercera víctima de iniciales O. F. M. M. fue alcanzada por las balas y murió en el lugar. El principal objetivo, “El Darío”, resultó herido y murió horas después en un hospital.

Asesinan a Hamurabi Huesca Manzano, director del portal Pinotepa Comunica (Redes sociales)

Caso Hamurabi Huesca: responsables ya fueron identificados

En el mismo comunicado, las autoridades indicaron que el grupo armado responsable ya se encuentra plenamente identificado gracias a las diligencias iniciales de la FGEO.

Los registros demuestran que los sujetos armados arribaron a un inmueble ubicado en las calles 13ª Sur y 9ª Poniente de la colonia Planta y Porvenir, donde comenzaron la agresión.

La FGEO dijo que los agentes realizan una investigación exhaustiva para localizar a los responsables, llevar ante la justicia a los implicados y evitar que estos hechos queden impunes.