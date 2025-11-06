El senador por Oaxaca, Antonino Morales, propondrá un acuerdo para que el Senado de la República reconozca el retorno seguro, voluntario y digno de 102 familias a la comunidad de Guadalupe Victoria, en el municipio de San Juan Juquila Mixes, Oaxaca.

Tras más de siete años de desplazamiento forzado por conflictos intercomunitarios, las familias iniciaron su regreso con las primeras 63, mientras que las demás lo harán de forma gradual.

Oaxaca sienta precedente con el “Plan Retorno Asistido”

Antonino Morales destacó que el gobierno encabezado por Salomón Jara Cruz marca un hito en materia de derechos humanos, al atender de forma integral a las víctimas de desplazamiento interno en México.

Este proceso, explicó, es el primero en el país realizado de manera planificada y conforme a los principios rectores de la ONU, basado en la voluntariedad, igualdad, interculturalidad y carácter pacífico, garantizando un reintegro pleno a la comunidad.

Para asegurar la paz y la armonía a largo plazo, el gobernador de Oaxaca instruyó la creación de la Comisión de Paz y Acompañamiento al Proceso de Retorno, un órgano encargado de facilitar la mediación y prevenir futuros conflictos. Esta comisión será clave para resolver los 23 casos de desplazamiento forzado heredados de administraciones anteriores.

El legislador subrayó que este caso exitoso refleja el compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Salomón Jara, cuya iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno establece el marco legal para erradicar la impunidad en estos casos.