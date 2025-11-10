El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, presentará ante el Pleno del Senado una proposición con punto de acuerdo para respaldar el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Este plan, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca combatir las causas estructurales de la inseguridad mediante inversión social, presencia institucional y una estrategia de paz, en respuesta a los recientes hechos de violencia registrados en la entidad.

Antonino Morales llama a la unidad en respaldo al Plan Michoacán

El legislador morenista destacó que la propuesta pretende que el Senado avale la estrategia integral puesta en marcha por el Gobierno de la República, la cual responde a un legítimo reclamo del pueblo michoacano.

Morales Toledo subrayó que el plan presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum es una respuesta de Estado, sensible y contundente, que atiende no sólo los síntomas de la violencia, sino también sus causas de fondo.

No podemos permitir que la violencia opaque el derecho a la paz y la tranquilidad que merecen las y los mexicanos. Por eso, desde el Senado de la República, debemos alinearnos con una estrategia que, como ha dicho nuestra presidenta, no busca imponer la paz con la fuerza, sino construirla con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano. Antonino Morales

El “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” se sustenta en tres pilares fundamentales: Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico, Educación y Cultura para la Paz

Morales Toledo señaló que este plan no surgió desde un escritorio, sino del diálogo directo con alcaldes, empresarios, agricultores, educadores y representantes religiosos, por lo que es un plan de la gente y para la gente de Michoacán.

Asimismo, afirmó que esta iniciativa refleja el compromiso de la Cuarta Transformación con la seguridad ciudadana, al combinar la fuerza legítima del Estado con una profunda inversión social que ataca las raíces de la problemática.

En el resolutivo del punto de acuerdo, el senador propone que el Senado de la República exprese su apoyo pleno y decidido al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.