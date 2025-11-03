El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, expresó su inconformidad con el asesinado del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y manifestó su solidaridad con la familia. Al mismo tiempo que respaldó la estrategia de seguridad de la presidenta de México.

“Nuestro corazón está con la familia de Carlos Manzo y con todo el pueblo de Uruapan. Este acto cobarde nos recuerda la urgencia de permanecer unidos frente a la violencia y en la construcción de la paz” Antonino Morales, senador por Oaxaca

Antonino Morales apoya a Claudia Sheinbaum

El senador afirmó que respalda con determinación la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando que el gobierno de México ha priorizado el reforzamiento de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la atención a las causas de la violencia en México.

“Hoy, más que nunca, respaldamos la firmeza de nuestra presidenta. Como ella misma ha garantizado, en este caso no habrá impunidad. Confiamos en que se realizarán las investigaciones necesarias para llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales” Antonino Morales, senador por Oaxaca

Asimismo, rechazó y criticó las voces que piden retornar a la política de seguridad del expresidente Felipe Calderón, conocida por la estrategia de “disparar primero, investigar después”.

Por otra parte, aseguró que la presidenta no va a cometer errores del pasado, como los ocurridos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto, asegurando que la administración actual actúa con autonomía y pleno ejercicio de la soberanía nacional, logrando resultados perceptibles a poco más de un año de gobierno.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad nacional y reafirmó su compromiso con la paz y la seguridad de las familias mexicanas.