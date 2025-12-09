La Lotería Nacional puso en marcha el Nuevo Museo de la Suerte, un espacio itinerante adaptado dentro de un tráiler y único en su tipo, que recorrerá plazas principales, explanadas y jardines de diversas ciudades del país.

La gira inició en León, Guanajuato, donde el museo abrió sus puertas al público para compartir la historia, tradiciones y símbolos que han acompañado a la institución por más de 255 años.

Museo de la Suerte: acceso gratuito y actividades interactivas

El Museo de la Suerte ofrecerá un recorrido inmersivo, totalmente gratuito, con actividades diseñadas para celebrar el legado de la Lotería Nacional y acercar su historia a personas de todas las edades. Entre las experiencias disponibles se encuentran:

Video inédito sobre la historia y evolución de la institución, con testimonios y material documental.

Cabina del Grito del Premio Mayor, donde cada visitante podrá grabar su propio grito como un auténtico “niño gritón”.

Juegos didácticos y estaciones interactivas que presentan, de manera divertida, procesos y curiosidades de los sorteos.

Dinámica de los deseos, en la que los asistentes podrán dejar un mensaje dentro de una réplica a escala de la Gran Esfera de Lotería Nacional.

Venta de cachitos de próximos sorteos tradicionales, así como la posibilidad de jugar productos electrónicos como Melate, Tris y Progol.

El museo itinerante estará abierto en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con acceso libre para todo público.

Nuevo Museo de la Suerte de Lotería Nacional inicia recorrido por México. (Cortesía )

Recorrido del Museo de la Suerte: fechas y sedes confirmadas

De acuerdo con el calendario de diciembre de 2025, el Museo de la Suerte inició actividades el martes 9 de diciembre en León. Para el miércoles 10, llegará al Jardín Principal de Celaya, también en Guanajuato.

Las siguientes paradas serán:

Viernes 12 – Querétaro, Querétaro

Domingo 14 – Pachuca, Hidalgo

Martes 16 – Tulancingo, Hidalgo

Jueves 18 – Tula, Hidalgo

Sábado 20 – Toluca, Estado de México

Lunes 22 y miércoles 24 – Ciudad de México

Con esta gira, la Lotería Nacional busca acercarse a la ciudadanía, compartir el orgullo de una institución “del pueblo y para el pueblo” y reafirmar su papel como patrimonio cultural vivo de México.

La iniciativa también pretende conectar con nuevas generaciones y mantener vigente una tradición que ha acompañado al país por más de dos siglos y medio.