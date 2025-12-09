La Lotería Nacional invitó a participar por la bolsa más grande de 2025, ya que Melate, Revancha y Revanchita siguen creciendo y alcanzan los 507 millones 500 mil pesos acumulados.

¿Cómo participar en Melate Revancha y Revanchita?

El próximo miércoles 10 de diciembre se llevará a cabo el sorteo Melate, Revancha y Revanchita No. 4146, donde por 30 pesos se puede jugar por las tres bolsas acumuladas.

Con 15 pesos puedes jugar el sorteo Melate, que ya suma 224.2 mdp.

Con 10 pesos adicionales, participas por la bolsa de Revancha, que asciende a 153.6 mdp.

Al agregar 5 pesos, entras al sorteo Revanchita, que tiene una bolsa de 129.7 mdp.

En total, con 30 pesos, puedes competir por las tres oportunidades de ganar.

Las y los participantes pueden adquirir sus boletos en:

Puntos de venta autorizados

miloteria.mx

La aplicación MiLotería

Lotería Nacional destacó que “entre más juegas, más oportunidades tienes de ganar” y recordó que Melate sigue sumando bolsas históricas que generan la emoción de participar por premios que cambian la vida.