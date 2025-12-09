La Lotería Nacional invitó a participar por la bolsa más grande de 2025, ya que Melate, Revancha y Revanchita siguen creciendo y alcanzan los 507 millones 500 mil pesos acumulados.
¿Cómo participar en Melate Revancha y Revanchita?
El próximo miércoles 10 de diciembre se llevará a cabo el sorteo Melate, Revancha y Revanchita No. 4146, donde por 30 pesos se puede jugar por las tres bolsas acumuladas.
- Con 15 pesos puedes jugar el sorteo Melate, que ya suma 224.2 mdp.
- Con 10 pesos adicionales, participas por la bolsa de Revancha, que asciende a 153.6 mdp.
- Al agregar 5 pesos, entras al sorteo Revanchita, que tiene una bolsa de 129.7 mdp.
En total, con 30 pesos, puedes competir por las tres oportunidades de ganar.
Las y los participantes pueden adquirir sus boletos en:
- Puntos de venta autorizados
- miloteria.mx
- La aplicación MiLotería
Lotería Nacional destacó que “entre más juegas, más oportunidades tienes de ganar” y recordó que Melate sigue sumando bolsas históricas que generan la emoción de participar por premios que cambian la vida.