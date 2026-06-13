Andrés Mijes fue recibido por vecinos del norponiente de Monterrey y dialogaron sobre la urgencia de que llegue a Nuevo León una transformación que se traduzca en oportunidades para todos.

Ante vecinos de la Colonia San Bernabé cuarto sector y colonias aledañas, Andrés Mijes reiteró que para construir un Gobierno a la altura de la grandeza de Nuevo León es indispensable trabajar en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y replicar en todo el estado un modelo de Crecimiento Equitativo.

Durante el encuentro, los vecinos señalaron que sus principales problemas están relacionados con la falta de un transporte público de calidad, las fugas de drenaje sanitario y los constantes cortes en el suministro de agua.

Andrés Mijes dialogó con vecinos de Monterrey sobre transporte, agua y servicios públicos,. (CORTESÍA )

Andrés Mijes busca convertirse en el Coordinador de la Defensa de la Transformación

Andrés Mijes señaló que busca convertirse en el Coordinador de la Defensa de la Transformación en Nuevo León para encabezar un cambio que tenga siempre como prioridad a los ciudadanos.

También lamentó que el gobierno de Nuevo León viva únicamente en las redes sociales y permanezca alejado de la realidad que enfrentan las familias y dijo comprender el enojo de la ciudadanía al ver a al gobierno de Nuevo León más ocupado en el “party” que en atender las necesidades de la gente.

Yo quiero ser Coordinador de la Defensa de la Transformación porque tenemos un Gobierno, tenemos un Samuel que vive en Samuelandia, para él todo está bien y para todos somos primer lugar. Pero tenemos cinco enemigos en Nuevo León que no se ve para cuándo los vaya a vencer Andrés Mijes

Ante ello, Andrés Mijes aseguró que seguirá recorriendo cada rincón de Nuevo León para escuchar de frente a la ciudadanía y construir soluciones verdaderas para las necesidades de las familias.