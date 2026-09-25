El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza recibió un reconocimiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) por las acciones implementadas para fortalecer la protección y el bienestar de niñas, niños y adolescentes durante la Copa Mundial 2026.

La distinción reconoce estrategias desarrolladas durante el evento deportivo para fortalecer las capacidades institucionales, prevenir situaciones de violencia y generar espacios de mayor protección para la infancia y adolescencia.

Monterrey capacitó a personal para prevenir riesgos contra la infancia

Entre las acciones realizadas destacó la capacitación de policías municipales, cadetes de la Academia de Policía, personal del DIF Monterrey a cargo de Ivonne Álvarez y de Atención Ciudadana.

El objetivo fue fortalecer sus herramientas para prevenir el abuso sexual y proteger a niñas, niños y adolescentes durante un evento internacional con una importante afluencia de visitantes. Las capacitaciones incluyeron conocimientos y protocolos de actuación relacionados con la identificación y prevención de posibles situaciones de riesgo.

Otro de los proyectos impulsados durante el Mundial fue el Mundialito de Barrios, iniciativa que promovió la participación e integración de niñas y niños refugiados que viven en Monterrey mediante actividades deportivas.

El proyecto utilizó el deporte como una herramienta de inclusión, convivencia y generación de espacios seguros para niñas y niños de distintos contextos.

UNICEF y Monterrey impulsan modelo WASH en Centros Comunitarios

Como parte de la colaboración con UNICEF, Monterrey también trabaja en la adaptación del modelo WASH en sus Centros Comunitarios.

Este esquema contempla acciones relacionadas con el acceso al agua, saneamiento e higiene, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios utilizados diariamente por las familias.

La cooperación entre el organismo internacional y el municipio busca que los aprendizajes obtenidos durante la Copa Mundial se traduzcan en capacidades y proyectos que permanezcan después del evento.

El reconocimiento fue entregado durante una reunión con el representante de UNICEF en México, Luis Fernando Carrera Castro, en la que también se revisaron las acciones desarrolladas y las posibilidades de ampliar el trabajo conjunto.

Monterrey mantiene colaboración con UNICEF para proteger a la niñez

Las acciones realizadas durante el Mundial se suman a iniciativas impulsadas previamente en Nuevo León con respaldo de UNICEF, como la estrategia “Tarjeta Azul: Cero Tolerancia a la Explotación Sexual Infantil”, enfocada en la prevención, detección y reporte de situaciones de violencia y explotación contra niñas, niños y adolescentes.

La experiencia del Mundial también permitió reforzar la coordinación entre autoridades, instituciones y organismos especializados para anticipar riesgos y generar condiciones de protección para la infancia durante eventos masivos.

Con la continuidad de esta colaboración, Monterrey busca fortalecer acciones permanentes de protección, inclusión, prevención y bienestar para niñas, niños y adolescentes, tomando como base la experiencia adquirida durante la Copa Mundial.