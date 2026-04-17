Tramontina México pondrá en marcha un Showroom Hospitality en Monterrey, un centro de exhibición y capacitación técnica dirigido a profesionales del sector HORECA (hotelería, restaurantes y cafeterías), ante el crecimiento de la industria gastronómica en la región.

Ubicado en San Pedro Garza García, el espacio iniciará operaciones el 16 de abril y está diseñado para centralizar la atención al sector en el norte del país, integrando áreas de exhibición con infraestructura de prueba para equipos profesionales.

Monterrey se consolida como polo gastronómico y de inversión

Nuevo León se posiciona como el estado con mayor volumen de proyectos gastronómicos después de la Ciudad de México. De acuerdo con la CANIRAC, para 2026 se proyecta la apertura de 1,100 nuevos establecimientos, lo que representa un crecimiento del 5% para alcanzar 22,800 negocios.

A este contexto se suman factores como el nearshoring, el turismo de negocios y la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que han impulsado la inversión en infraestructura hotelera y el desarrollo de nuevos conceptos gastronómicos.

Además, la apertura en Monterrey forma parte del plan de crecimiento de Tramontina en México, que contempla una inversión superior a 500 millones de pesos, incluyendo una planta en Lerma, Estado de México, y un nuevo showroom en Interlomas.

Showroom de Tramontina en Monterrey impulsa innovación para el sector HORECA

Con una extensión de 285 m² en Plaza 404, el showroom cuenta con una cocina profesional operativa, permitiendo a chefs y operadores probar el equipamiento en condiciones reales antes de su adquisición.

El espacio funcionará como centro de capacitación técnica, sede de demostraciones y punto de atención directa para socios estratégicos, consolidándose como una plataforma integral para el sector.

Este es el segundo centro de su tipo en el país y concentra un catálogo de más de 1,400 productos para el segmento profesional, que incluye equipamiento de cocina, artículos de mesa y bar, sistemas de cocción y soluciones de mobiliario.

Tramontina abre showroom en Monterrey para sector gastronómico. (Cortesía )

El director general de Tramontina en México, Adilson Formentini, destacó que Monterrey representa un mercado estratégico por su nivel de profesionalización, lo que permitirá ofrecer soporte técnico directo y acompañar el crecimiento del sector en la región.