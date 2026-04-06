Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico de Monterrey, Adrián de la Garza realizó una visita al Puerto Comercial de Laredo, Texas, uno de los principales puntos de intercambio entre México y Estados Unidos, como parte de la agenda orientada a la proyección internacional.

Monterrey impulsa proyección internacional

Durante el recorrido, autoridades de Monterrey conocieron los procesos de operación, inspección y seguridad del puerto, los cuales son realizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Asimismo, conocieron las instalaciones del Puente de Comercio Mundial, donde transitan cerca de 18 mil camiones de carga por día, siendo uno de los cruces fronterizos más destacados.

Por otra parte, las autoridades regiomontanas tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento de la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (CTPAT), programa que fortalece la seguridad en la cadena de suministro y agiliza el comercio legal entre ambos países.

Autoridades de Monterrey visitaron el Puerto de Laredo para analizar oportunidades comerciales con Estados Unidos (cortesía)

Puerto de Laredo es nodo estratégico binacional

El Puerto de Laredo se ha convertido en uno de los más atractivos de América del Norte, pues en este punto se cruza el 43% del comercio total entre México y Estados Unidos, consolidándose como un nodo clave para la economía binacional.

Durante su visita, las autoridades de Monterrey pudieron analizar oportunidades para impulsar a empresas y emprendedores locales, con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales.

Este tipo de estrategias es parte fundamental para la consolidación de una visión económica global en Monterrey, la cual se enfoca en el crecimiento, innovación y generación de oportunidades, mejorando la competitividad de la ciudad e impactando positivamente en el desarrollo socioeconómico.