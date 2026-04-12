Monterrey consolidó una alianza estratégica con la ciudad de Sevilla enfocada en la cooperación turística, comercial y cultural, con el objetivo de ampliar su proyección internacional y fortalecer las oportunidades de desarrollo económico.

Este acuerdo contempla la creación de una agenda conjunta de colaboración que permita el intercambio de buenas prácticas, la promoción de inversiones y el fortalecimiento del vínculo institucional entre ambas ciudades, consideradas polos de desarrollo en sus respectivas regiones.

Monterrey y Sevilla impulsan promoción turística internacional

Como parte de esta alianza, se desarrollarán estrategias para impulsar la promoción turística internacional, facilitando el posicionamiento de Monterrey en nuevos mercados y fortaleciendo los vínculos con actores clave del sector.

La colaboración también incluye la exploración de oportunidades en innovación, emprendimiento, desarrollo económico y atracción de inversión, con el objetivo de detonar proyectos de beneficio mutuo.

Asimismo, este acercamiento permitirá el intercambio de experiencias en gestión urbana, promoción cultural y desarrollo de infraestructura, orientadas al crecimiento económico sostenible.

Con este tipo de acuerdos, Monterrey continúa ampliando su presencia internacional y consolidando relaciones estratégicas que fortalecen su competitividad global y generan nuevas oportunidades para la ciudad.