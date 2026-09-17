Un accidente automovilístico protagonizado por un grupo de adolescentes en Guadalupe, Nuevo León, se volvió viral luego de que cámaras de seguridad captaran el momento exacto en que un vehículo se volcó durante la madrugada.

De acuerdo con los reportes, el conductor era menor de edad y no contaba con permiso para conducir, mientras que sus acompañantes, también adolescentes, habrían tomado el automóvil sin autorización para salir a pasear.

Aunque el percance provocó daños materiales y movilizó a los cuerpos de emergencia, las autoridades informaron que no se registraron personas fallecidas ni lesionadas.

Conductor involucrado en accidente es menor de edad y no cuenta con licencia

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el conductor del auto negro Chevrolet con placas RPY-699-A que se volcó en el municipio de Guadalupe, era conducido por un joven menor de edad que no contaba con permiso provisional de conducir.

El conductor iba acompañado de cuatro de sus amigos, todos de entre 15 a 17 años.

Al grupo de amigos les pareció buena idea tomar sin permiso el auto de los padres de uno de ellos para ir a dar un paseo nocturno.

Su transcurso por calles transcurría bien hasta que el conductor dio una vuelta en U, subió al camellón central, chocó contra la banqueta y perdió el control del auto, vehículo que terminó volcándose.

Por reportes de testigos, personal de tránsito de Guadalupe y elementos de Protección Civil acudieron al sitio. Se brindó la atención necesaria al conductor, quien fue abandonado por sus amigos tras el accidente.

No hubo muertos y tampoco personas heridas; sin embargo, autoridades llamaron a los padres del conductor, quien tuvo que revela la identidad de sus acompañantes y enfrentar las consecuencias de sus actos.

¿Cuáles son las multas o sanciones legales para los padres por dejar autos al alcance de menores?

Al ser el conductor menor de edad, serán los padres quién respondan ante la ley por los daños a la propiedad pública.

Deberán pagar al municipio el costo de la reparación de la banqueta y el camellón central dañados durante la volcadura.

Así como deberán pagar por la liberación del vehículo, el cual fue trasladado al corralón, a la par que el Ministerio Público inició una investigación.