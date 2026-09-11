Como parte de las acciones para mejorar el entorno urbano, Monterrey llevó a cabo una jornada de limpieza en la colonia Tierra y Libertad, con la participación de más de 25 trabajadores de la Dirección de la Zona Norte de la Secretaría de Servicios Públicos.

El operativo fue encabezado por Marcelo Segovia, secretario de Administración, quien supervisó los trabajos realizados para retirar residuos que afectaban el entorno y obstruían distintos puntos de la zona.

Monterrey refuerza limpieza y descacharrización

Durante la jornada se realizaron labores de barrido, pepena, descacharrización y limpieza de pluviales, con el objetivo de mantener en mejores condiciones las vialidades y espacios públicos de la colonia.

Marcelo Segovia señaló que estas acciones se realizan por instrucción del alcalde Adrián de la Garza y forman parte de una estrategia que también contempla prevenir y sancionar la disposición ilegal de residuos en la vía pública.

El funcionario informó que el Municipio trabaja en la colocación de señalización en puntos identificados como tiraderos clandestinos. Además, indicó que las personas sorprendidas arrojando basura en la vía pública pueden recibir multas superiores a 50 mil pesos, mientras el Cabildo analiza posibles incrementos a estas sanciones.

Monterrey intensifica limpieza en la colonia Tierra y Libertad (Cortesía)

Monterrey suma 2 mil 700 toneladas de basura recolectadas

Por su parte, Hugo Salinas, secretario de Servicios Públicos de Monterrey, informó que desde el inicio de la administración se han recolectado 2 mil 700 toneladas de basura como resultado de las acciones de limpieza y de más de 300 jornadas de descacharrización realizadas en distintos puntos de la ciudad.

El Gobierno de Monterrey llamó a la ciudadanía a reportar a quienes arrojen basura en la vía pública mediante el 072 o a través de las redes sociales del Municipio y de la Secretaría de Servicios Públicos.

Con estos reportes, las autoridades buscan dar seguimiento a los puntos donde se detecte disposición ilegal de residuos y aplicar las medidas correspondientes.