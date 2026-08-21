La Coordinadora de la Bancada de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión Anticorrupción, Sandra Pámanes, presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado las cinco carpetas de investigación realizadas por la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el objetivo de que sean incorporadas al expediente legislativo y se deje sin efectos el juicio político contra el Gobernador Samuel García, al no existir elementos que justifiquen su continuidad.

La Coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, explicó que las investigaciones realizadas por las autoridades competentes concluyeron con determinaciones de No Ejercicio de la Acción Penal respecto de los hechos que también forman parte del expediente legislativo.

Sandra Pámanes entrega pruebas para descalificar juicio político contra Samuel García. (cortesía )

De acuerdo con las documentales entregadas, se determinó que no existió la supuesta triangulación de recursos, ni daño patrimonial a la Hacienda estatal, además de que no se acreditó la comisión de algún delito por parte de Samuel García.

Lo que nosotros estamos solicitando es que esta acción por parte de la Comisión Anticorrupción quede sin efecto. La Fiscalía Especializada y también la Fiscalía Estatal han hecho ya una investigación y han dictado el inejercicio de acción penal en cada uno de los hechos denunciados. Coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes

Sandra Pámanes pide que la información sea considerada por la Comisión Anticorrupción

La Coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, señaló que esta información debe ser considerada por la Comisión Anticorrupción, pues se trata de investigaciones realizadas por las instituciones facultadas para investigar posibles delitos.

Recordó que la Comisión legislativa no cuenta con facultades para realizar investigaciones penales, sino que debe actuar dentro de sus atribuciones y valorar la información que le sea presentada. El documento entregado señala que las facultades de investigación de delitos corresponden al Ministerio Público.

Sandra Pámanes entrega pruebas para descalificar juicio político contra Samuel García. (cortesía )

Cuestiona que la Comisión Anticorrupción no pidiera información a las Fiscalías

La Coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, asimismo, cuestionó además que, dentro de las solicitudes de información realizadas por la Comisión Anticorrupción, no se haya requerido información a la Fiscalía General del Estado ni a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pese a que ambas instituciones ya realizaron investigaciones sobre los hechos que son materia del procedimiento.

Curiosamente, la Comisión Anticorrupción nunca requirió información ni de la Fiscalía Estatal ni tampoco de la Fiscalía Anticorrupción. Son los dos entes que están facultados para hacer investigaciones y que tendrían todos los elementos para poder decirle a los integrantes de la Comisión que no hay elementos de prueba ni tampoco actos que pudieran derivar en una sanción al Gobernador del Estado. Coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes

La Coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes consideró que continuar con un procedimiento sustentado en hechos que ya fueron materia de determinaciones firmes podría vulnerar principios como la seguridad jurídica. El escrito presentado advierte que insistir en reexaminar hechos ya resueltos podría incluso generar responsabilidades para quienes integran la Comisión Anticorrupción.

Además, criticó que el procedimiento se haya impulsado sin contar con elementos probatorios suficientes y consideró que las determinaciones de las autoridades ministeriales deben ser valoradas antes de pretender continuar con un juicio político sobre los mismos hechos.

El documento señala que el procedimiento legislativo fue admitido sin contar con prueba alguna y que se tomó como referencia una nota periodística que ya fue abordada dentro de las investigaciones.