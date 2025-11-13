Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú inauguraron los lactarios 119 y 120 en la empresa Del Monte Foods, ubicada en Montemorelos. Durante la ceremonia anunciaron que uno de estos espacios será trasladado a la planta de la empresa en Puebla, convirtiéndose en el primer lactario del programa fuera de Nuevo León.

El gobernador destacó el impulso de esta red de lactarios promovida por Mariana Rodríguez y la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín. Subrayó que Nuevo León continúa fortaleciendo políticas públicas en beneficio de las mujeres, las infancias y sus familias.

Samuel García refuerza acciones en favor de las familias de Nuevo León

Durante el evento, Samuel García informó que ya existen 120 estancias infantiles, además de que continúan ampliándose las escuelas de tiempo completo. Asimismo, señaló que el programa “Cuidar Tu Salud” ha alcanzado a un millón 200 mil neoloneses, quienes ahora cuentan con cobertura universal para atenderse sin gastos en medicamentos o consultas.

Asimismo, anunció que el programa Ayudemos, que otorga un apoyo mensual de 2 mil pesos a mujeres, llegará próximamente al municipio de Montemorelos. Reiteró que tanto él como Mariana Rodríguez mantienen su compromiso de seguir trabajando en políticas que favorezcan a las mujeres y a las infancias.

Mariana Rodríguez y Samuel García inauguraron los lactarios 119 y 120. (Cortesía )

“Alimentar con Amor”: de Nuevo León a Puebla

Mariana Rodríguez expresó su entusiasmo por la expansión del programa “Alimentar con Amor” a otro estado y agradeció a Del Monte por sumarse a esta red de espacios de lactancia.

Además, reconoció al alcalde por permitir la instalación del lactario en la plaza principal y por comprender la importancia de apoyar a las mujeres que trabajan, crían y sostienen vidas mientras laboran.

Un lactario estará aquí en la planta de Nuevo León y otro va a la planta de Puebla, y me emociona mucho porque esta red de lactarios ya traspasó las fronteras de Nuevo León. Mariana Rodríguez

Por su parte, la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, agradeció a Mariana Rodríguez por su compromiso en el impulso de la lactancia materna en el estado. Recordó que esta práctica no solo fortalece el vínculo entre madre e hijo, sino que aporta beneficios esenciales para la salud infantil y que en las madres, disminuye el riesgo de cáncer de mama y ovario, así como de sangrados y hemorragias postparto.

En la inauguración también estuvieron presentes el alcalde de Montemorelos, Miguel Ángel Salazar, y el director de Operaciones de Del Monte Foods México, Ricardo Muñoz. Ambos reconocieron al Gobierno del Estado por promover políticas públicas que acompañan a las mujeres durante su etapa de lactancia y facilitan condiciones laborales más humanas.