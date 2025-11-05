El gobernador Samuel García Sepúlveda reconoció los avances en materia de seguridad tras la reducción del 54% en los homicidios dolosos en Nuevo León.

Este resultado posiciona al estado como el más destacable en el ranking nacional, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Nuevo León registra baja histórica en homicidios dolosos

Durante la Mesa de Construcción de Paz, Samuel García felicitó a las autoridades estatales, federales y municipales por su coordinación, destacando que el trabajo conjunto ha sido clave para estos resultados.

De enero a octubre de 2025, la entidad pasó del lugar 5 al 14 en la estadística nacional, logrando un avance de nueve posiciones respecto al año anterior.

Samuel García logra reducir homicidios dolosos en Nuevo León. (Cortesía )

Con esta tendencia a la baja, Nuevo León reafirma su liderazgo en estrategias de seguridad y continúa trabajando para garantizar la tranquilidad de las familias neoleonesas.