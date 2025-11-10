El gobernado del estado de Nuevo León, Samuel García presentó este hoy domingo 9 de noviembre de 2025 su Cuarto informe de gobierno, en el que destacó avances en seguridad, movilidad y agua.

Esto en un evento celebrado en el Showcenter Complex, en el municipio de San Pedro Garza García, en donde el gobernador Samuel García estuvo acompañado por diputados, alcaldes e integrantes de su gabinete.

Samuel García destaca avances en seguridad, movilidad y agua en Cuarto informe de Gobierno (Cortesía)

Samuel García rinde su Cuarto informe de Gobierno y celebra avances en seguridad, movilidad y agua para Nuevo León

Este domingo, Samuel García presentó los logros que obtenido durante su administración, en el marco de su cuarto año de gobierno al frente del estado de Nuevo León.

En la presentación de su informe, el gobernador resaltó importantes avances entre los que mencionó:

Seguridad

disminución del 70% de los delitos de alto impacto

creación de 16 nuevos destacamentos de la Fuerza Civil en cada entrada y salida de Nuevo León

inversión de 30 mil millones de pesos para reestructurar y fortalecer la Guardia Civil para blindar a Nuevo León

mil 100 nuevas patrullas

más de 100 Black Mambas,

fortalecimiento de la División Blindada

un helicóptero Black Hawk

cuatro nuevos cuarteles de la nueva Fuerza Civil

un nuevo C5

nuevas cárceles

En este sentido, Samuel García destacó que gracias a esta inversión en la actualidad los policías de Nuevo León son los mejor pagados de todo México, además de tener el mejor equipamiento para el desempeño de sus labores.

Movilidad

Respecto al tema de la movilidad en Nuevo León, el gobernador destacó la mejora en la infraestructura de todo el estado:

la construcción de nuevas líneas del Metro que estarán listas para el Mundial de Futbol 2026

construcción del monorriel más largo del Continente y segundo más grande del mundo

dos líneas de 35 kilómetros en un sexenio

mejora de la infraestructura del Metro de Monterrey y área metropolitana

inversión para 4 mil nuevos camiones de transporte público

Agua

Como parte de su Cuarto Informe de gobierno, Samuel García también tocó el tema del agua en Nuevo León, situación que se había convertido en una problemática para la entidad.

A esto hizo referencia, pues aseguró que al inicio de su administración recibió a Nuevo León prácticamente “seco”.

En contraste, destacó que actualmente se cuenta con presas llenas:

La Boca, Cerro Pietro; a más del 100% de su capacidad

El Cuchillo; “a tope”

León; a 40% de su capacidad

“Estamos todos los días trabajando para que nunca más le falte agua al estado”. Samuel Garcia

Además, resaltó la construcción de un Acueducto de 100 kilómetros de largo, obra que destacó se hizo en tiempo récord para toda la entidad, además de explorar diversas opciones para el reciclaje del agua, la desalinización de agua salada.