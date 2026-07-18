El aspirante al gobierno de Nuevo León, Waldo Fernández, denunció un abandono estatal de personas con adicciones, tras la muerte de una mujer en un centro de rehabilitación de Guadalupe.

"El problema de este Gobierno es que discrimina a las personas que pasan por esta problemática y, obviamente, se ve que también discrimina a las mujeres" Waldo Fernández

Sobre lo ocurrido, señaló que casos como el señalado, ponen en evidencia la postura discriminatoria y de total olvido de las autoridades estatales para dicho sector de la población.

Waldo Fernández exigirá información sobre acciones centros de rehabilitación

Al denunciar que el gobierno de Nuevo León ha dejado en el abandono a las personas con adicciones, Waldo Fernández adelantó que solicitará que se den a conocer las acciones ejecutadas en centros de rehabilitación.

Sobre ello, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional dijo que presentará un exhorto en el Senado para que la Secretaría de Salud de Nuevo León comparta los datos.

En específico, para que la dependencia estatal informe si realiza inspecciones y censos en los centros de rehabilitación y si éstos cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas.

Waldo Fernández (Waldo Fernández/Facebook)

Además, cuestionó la falta de explicaciones luego de las muertes que han ocurrido en los centros y advirtió que como en otros casos, la Fiscalía ha fungido como una “tapadera de las equivocaciones del Gobierno”.

En ese sentido, insistió en que el gobierno de Nuevo León ha actuado de manera “indolente” frente a estos espacios, pues no ha atendido las adicciones desde una perspectiva de salud pública.