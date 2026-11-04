El Congreso de Nuevo León abrió la discusión sobre el fortalecimiento de las finanzas municipales y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, durante una mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto en la que se presentaron propuestas para integrar el Paquete Fiscal 2027.

Entre los planteamientos destacó la necesidad de garantizar la entrega oportuna de fondos y participaciones municipales, así como establecer mecanismos que permitan vigilar el uso del dinero público y verificar que se destine a los fines autorizados.

Proponen mayor transparencia y fiscalización del gasto público

Durante la reunión se expuso la importancia de reforzar la transparencia y fiscalización mediante herramientas legales y administrativas que faciliten la supervisión del ejercicio presupuestal y contribuyan a prevenir posibles irregularidades.

También se planteó establecer mecanismos para asegurar la distribución de los recursos correspondientes a los ayuntamientos, con el propósito de brindarles mayor certidumbre financiera y capacidad para atender las necesidades de la población.

Los participantes señalaron que los municipios requieren recursos para municipios suficientes para cumplir con sus responsabilidades en materia de seguridad, movilidad, infraestructura y servicios públicos, al representar el primer contacto de atención para la ciudadanía.

Monterrey señala pendientes en fondos municipales

En el caso de Monterrey, durante la mesa de trabajo se mencionaron pendientes relacionados con fondos de fortalecimiento municipal correspondientes a 2025.

Asimismo, se expuso que existen recursos por concepto de multas municipales cobradas por el Instituto de Control Vehicular que, de acuerdo con lo señalado durante la reunión, no han sido restituidos al Ayuntamiento.

En la sesión participaron alcaldes y representantes de San Nicolás, Santiago, Escobedo, Guadalupe, García y San Pedro, quienes presentaron planteamientos sobre las necesidades financieras de sus respectivos municipios.

Presupuesto de Nuevo León para 2027 podría alcanzar 177 mil millones de pesos

De acuerdo con estimaciones de legisladores locales, el presupuesto de Nuevo León para el próximo ejercicio podría alcanzar alrededor de 177 mil millones de pesos.

La discusión del presupuesto 2027 será clave para definir la distribución del gasto público y las condiciones financieras de los ayuntamientos durante el siguiente ejercicio fiscal.

Los planteamientos presentados buscan que las participaciones municipales lleguen oportunamente a los gobiernos locales y que existan mecanismos de supervisión sobre el uso de los recursos públicos.