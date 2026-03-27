Aguascalientes consolidó su proyección internacional tras una destacada participación en Foodex Japón 2026, el encuentro de negocios más relevante del sector en Asia. Durante el evento, productores locales exhibieron su oferta ante representantes de más de 3 mil compañías globales, logrando abrir canales de comercialización en 80 países.

Aguascalientes proyecta nuevas oportunidades comerciales con Foodex 2026

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, señaló que esta misión comercial busca estrechar vínculos con compradores estratégicos de la región Asia-Pacífico, elevando la competitividad de las marcas hidrocálidas en mercados de alta exigencia.

En esta edición, firmas como DILUSA, especializada en el ramo cárnico, y H2O, enfocada en bebidas energéticas, obtuvieron resultados concretos de manera inmediata. La delegación estatal logró concretar más de 60 contactos comerciales y cerró 10 acuerdos de venta directos, lo que permitirá que el sello de Aguascalientes llegue a naciones como Japón, Corea, Mongolia y Estados Unidos.

Esaú Garza impulsa exportaciones de Aguascalientes en el mercado asiático. (Cortesía)

Gracias a estas gestiones, se estima que las operaciones derivadas de la feria generen una derrama económica superior a los 170 millones de pesos para el año 2027.

Este avance refuerza la estrategia de expansión iniciada en 2025, periodo en el que diversas empresas locales comenzaron a posicionarse con éxito en el mercado oriental.

Desde la Sedecyt, se reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado para mantener el respaldo a las empresas locales. El objetivo es facilitar su acceso a nuevas rutas de exportación, incrementando el volumen de ventas y fortaleciendo la identidad económica de Aguascalientes ante el mundo.