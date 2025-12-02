El gobernador Samuel García Sepúlveda, acompañado de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, anunció el inicio de la construcción del Puente de la Virgen, que conectará las avenidas Morones Prieto y Constitución sobre el Río Santa Catarina, como parte de la estrategia de movilidad y planeación urbana de la entidad.

Samuel García fortalece infraestructura urbana en Monterrey

El anuncio se realizó en las oficinas del DIF de la avenida Morones Prieto, donde el mandatario detalló que las obras iniciarán de inmediato e incluirán la construcción de dos nuevos puentes y la remodelación integral del Puente del Papa. El proyecto busca conectar barrios históricos y facilitar el acceso seguro a la Estación La Virgen de la Línea 4 del Metro.

Samuel García Sepúlveda explicó que el Puente de la Virgen se construirá en el sitio donde anteriormente había una pequeña imagen de la Virgen que fue arrastrada por tormentas recientes (tormenta Alex y ciclón Alberto).

La obra permitirá traslados más seguros y accesibles para los habitantes del Obispado, Loma Larga e Independencia. El puente tendrá una longitud de más de 250 metros lineales y 13 metros de ancho.

Posteriormente, el gobernador, su esposa y Gloria Bazán Villarreal, directora general del DIF Nuevo León, encabezaron la peregrinación al Santuario de la Virgen de Guadalupe, que registró más de 1,800 asistentes, estableciendo un récord de participación de colaboradores del DIF y sus familias.

Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian inicio de construcción del Puente de la Virgen. (Cortesía )

La directora del DIF agradeció la atención del gobernador y de la titular de AMAR Nuevo León, destacando la importancia de preservar la tradición y fortalecer los lazos comunitarios.

La jornada concluyó con la misa presidida por el Arzobispo de Monterrey, en un evento lleno de colorido y devoción hacia la Virgen de Guadalupe.