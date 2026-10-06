A cinco años del inicio de la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, la Fuerza Civil cuenta con más de 7 mil 700 policías operativos, con lo que superó la meta de 7 mil elementos establecida para la corporación.

De acuerdo con el balance presentado en el Quinto Informe de Gobierno, la institución también fortaleció su presencia territorial, infraestructura y recursos especializados, con herramientas terrestres, aéreas y tecnológicas para ampliar su capacidad de respuesta en Nuevo León.

El despliegue incluye un nuevo Cuartel General, 20 destacamentos y divisiones especializadas enfocadas en planeación, inteligencia, coordinación y operación.

Samuel García destaca a Fuerza Civil (cortesía )

Fuerza Civil fortalece inteligencia y presencia territorial

El nuevo Cuartel General de Fuerza Civil concentra funciones de coordinación, inteligencia y operación de las divisiones especializadas de la corporación. La estructura integra las áreas de Inteligencia e Investigación, Control Territorial, División Aérea, División Blindada, División Caminos y División Metropolitana, entre otras unidades.

Esta infraestructura permite articular el trabajo de mandos y áreas especializadas para facilitar la toma de decisiones y coordinar el despliegue policial en las distintas regiones del estado.

Para atender las características geográficas de Nuevo León, Fuerza Civil mantiene 20 destacamentos en las entradas y salidas del estado, mientras que se prevé incorporar tres más en Parás, Mina y Linares. A este despliegue se suma la División Blindada, que cuenta con más de 100 unidades Black Mamba para reforzar operaciones que requieren mayores niveles de protección y movilidad.

Samuel García destaca a Fuerza Civil (cortesía )

Fuerza Civil cuenta con nueve helicópteros y dos Black Hawk

La operación aérea también fue fortalecida con la incorporación del segundo Black Hawk. Actualmente, la corporación dispone de una flota integrada por nueve helicópteros y dos Black Hawk. La División Aérea participa en operaciones en las que las distancias, las condiciones geográficas o las características del despliegue requieren vigilancia, observación y movilidad desde el aire.

El funcionamiento de esta infraestructura depende de personal especializado, entre pilotos, mecánicos, tripulaciones y elementos operativos, que mantienen las aeronaves disponibles y coordinan su participación con las fuerzas desplegadas en tierra.

Samuel García destaca a Fuerza Civil (cortesía )

Reportan reducción de homicidios y robos en Nuevo León

El fortalecimiento de Fuerza Civil también se plantea como parte de una estrategia para mejorar los resultados de seguridad en el estado. Según el balance presentado por el Gobierno estatal, en septiembre de 2026 se reportó una reducción del 90 por ciento en homicidios dolosos respecto a 2024. Asimismo, los robos a casa habitación, negocio y vehículo se mantienen en sus niveles más bajos desde 1997.

La Mesa de Construcción de Paz, integrada por los tres órdenes de gobierno, ha acompañado las acciones relacionadas con la reducción de delitos de alto impacto y patrimoniales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Fuerza Civil se ubicó en primer lugar a nivel nacional en confianza ciudadana y percepción de desempeño entre las policías estatales consideradas en la medición.

Samuel García destaca a Fuerza Civil (cortesía )

El Gobierno de Nuevo León también señaló que representantes de FIFA reconocieron el trabajo coordinado durante la Copa del Mundo y las condiciones de seguridad alcanzadas en el estado.

A 15 años de su creación, Fuerza Civil llega al quinto año de la actual Administración con un mayor estado de fuerza, presencia territorial y recursos especializados. Pero detrás de los destacamentos, la tecnología, los vehículos blindados y las aeronaves están las mujeres y los hombres que todos los días salen al territorio y convierten esas herramientas en presencia, vigilancia y respuesta para proteger a Nuevo León.